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المركزي الروسي يفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2022

المركزي الروسي يفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2022

2025-06-07 08:04:41
(MENAFN- Al-Anbaa)

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 20% في خطوة مفاجئة عزاها إلى تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع قيمة العملة المحلية.

والخفض هو الأول منذ سبتمبر 2022، ويأتي في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطا من قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين للبدء في خفض الفائدة.

وقال البنك في بيان إن النمو الاقتصادي يتراجع بينما يتباطأ التضخم.

وأضاف «تستمر الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الأساسية، في الانخفاض. وفي حين أن نمو الطلب المحلي لا يزال يفوق قدرات التوسع في المعروض من السلع والخدمات، يعود الاقتصاد الروسي تدريجيا إلى مسار نمو متوازن».

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