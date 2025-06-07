المركزي الروسي يفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2022

المركزي الروسي يفاجئ الأسواق بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2022
خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية كاملة إلى 20% في خطوة مفاجئة عزاها إلى تراجع الضغوط التضخمية وارتفاع قيمة العملة المحلية.
والخفض هو الأول منذ سبتمبر 2022، ويأتي في وقت يواجه فيه البنك المركزي ضغوطا من قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين للبدء في خفض الفائدة.
وقال البنك في بيان إن النمو الاقتصادي يتراجع بينما يتباطأ التضخم.
وأضاف «تستمر الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الأساسية، في الانخفاض. وفي حين أن نمو الطلب المحلي لا يزال يفوق قدرات التوسع في المعروض من السلع والخدمات، يعود الاقتصاد الروسي تدريجيا إلى مسار نمو متوازن».
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