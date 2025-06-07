ترامب سيتم اتخاذ قرار قريبا بشأن رئيس الفيدرالي الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيجري اتخاذ قرار قريبا بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) المقبل.

وأضاف أن أي رئيس جيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة

ودعا ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال «التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نجر أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.

وأضاف: لو أن الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة في الوقت المناسب، فسنتمكن من تقليص أسعار الفائدة بشكل كبير، سواء على الديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل التي تستحق قريبا. بايدن ركز بشكل أساسي على الاقتراض قصير الأجل.

وأشار ترامب إلى أنه لم يعد هناك تضخم فعليا، لكن إذا عاد، يمكن ببساطة رفع الفائدة لمواجهته. الأمر بسيط جدا!!! ما يفعله يكلف بلدنا ثروة. يجب أن تكون تكاليف الاقتراض أقل بكثير.