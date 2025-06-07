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الكويت ترحب بقرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية

الكويت ترحب بقرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية

2025-06-07 08:04:41
(MENAFN- Al-Anbaa)

رحبت الكويت بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو»، والذي اعتُمد خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

كما جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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