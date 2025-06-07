الكويت ترحب بقرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية
رحبت الكويت بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو»، والذي اعتُمد خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار يمثل اعترافاً دولياً بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ويأتي اتساقاً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024، والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
كما جددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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