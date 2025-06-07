‏وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يتفـقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفـر الكويتية

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يتفـقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفـر الكويتية
قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، للاطلاع على آلية سير العمل المتعلقة بتسليم جوازات المادة الثامنة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
واستمع اللواء العدواني إلى شرح حول آلية تقديم الخدمات للمراجعين والإجراءات المتبعة خلال عطلة العيد، مشيداً بجاهزية الفرق واستمرارية العمل بكفاءة عالية لضمان تلبية احتياجات المراجعين.
ونقل اللواء العدواني تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى منتسبي الإدارة، مثمناً جهودهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم خلال العطلة.
وأكد في ختام زيارته أهمية مواصلة تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، باعتبار الإدارات الخدمية واجهة رئيسية تعكس مستوى الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية.
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