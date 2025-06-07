‏وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يتفـقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفـر الكويتية

قام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني صباح اليوم، بزيارة تفقدية إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، للاطلاع على آلية سير العمل المتعلقة بتسليم جوازات المادة الثامنة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

واستمع اللواء العدواني إلى شرح حول آلية تقديم الخدمات للمراجعين والإجراءات المتبعة خلال عطلة العيد، مشيداً بجاهزية الفرق واستمرارية العمل بكفاءة عالية لضمان تلبية احتياجات المراجعين.

ونقل اللواء العدواني تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى منتسبي الإدارة، مثمناً جهودهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم خلال العطلة.

وأكد في ختام زيارته أهمية مواصلة تقديم الخدمات بجودة وكفاءة، باعتبار الإدارات الخدمية واجهة رئيسية تعكس مستوى الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية.