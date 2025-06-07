رونالدو يعلن عدم مشاركته في مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو السبت انه لن يشارك في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة، مستبعدا تكهنات حول انضمامه لأحد الأندية المشاركة.

عشية خوضه نهائي دوري الأمم الأوروبية مع بلاده ضد إسبانيا في ميونيخ، قال قائد منتخب البرتغال إن التلميحات حول مشاركته في البطولة الموسعة كانت بعيدة عن الصواب.

قال ابن الاربعين عاما الذي خاض آخر موسمين ونصف في صفوف النصر السعودي "لن أكون حاضرا في كأس العالم للأندية"، لكنه أكد تلقيه اتصالات من عدة أندية مشاركة.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو على صعيد الأندية، مع انتهاء عقده في آخر يونيو الجاري مع النصر الذي ضمه أواخر 2022.

كتب أفضل لاعب في العالم خمس مرات في مايو في حساباته على مواقع التواصل "انتهى الفصل"، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقبل.

وأضاف رونالدو السبت في مؤتمر صحافي انه لا يرغب باتخاذ قرار موقت يسمح له بالمشاركة في البطولة "تواصلت بعض الأندية معي. البعض كان منطقيا خلافا للبعض الآخر، لكن لا يمكنك التقاط كل الكرات بيديك".

تابع المهاجم ان قراره بشأن مستقبله مع الأندية "شبه نهائي".