اتحاد الكرة المصري يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد الأربعاء المقبل

MENAFN - Al-Bayan) قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 / 2026 للقائمة الأولى اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت أن فترة القيد الاستثنائي للأهلي بدأت من أول يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقا لما هو وارد تفصيلا في قواعد القيد المعتمدة.