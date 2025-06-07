اتحاد الكرة المصري يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد الأربعاء المقبل

اتحاد الكرة المصري يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد الأربعاء المقبل
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت أن فترة القيد الاستثنائي للأهلي بدأت من أول يونيو الجاري وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقا لما هو وارد تفصيلا في قواعد القيد المعتمدة.
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