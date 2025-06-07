الفرس فريدة بي تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

MENAFN - Al-Bayan) حققت الفرس "فريدة بي" لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته السادسة التي أقيمت في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم يوم أمس، بالتزامن مع احتفالات السويد بعيدها الوطني وسط حضور جماهيري كبير وصل إلى 50 ألف متفرج.

تقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، لتطوير سباقات الخيل العربية ودعم الملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وبختام المحطة السويدية السادسة في أجندة النسخة الثانية والثلاثين، تواصل سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة في المضامير الأوروبية، بعد دورها الكبير في ترسيخ ريادتها وهويتها العالمية في أهم سباقات الخيل والمهرجانات الكبرى على صعيد أوروبا وأمريكا، لتؤكد قيمتها وحضورها القوي في المشهد الدولي.

وتألقت الفرس " فريدة بي" المنحدرة من نسل (المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وتحت قيادة الفارس فابيان ليفبفر في السباق الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية بجائزته الـ100 ألف يورو وأقيم السباق لمسافة 1500 متر عشبي ضمن فئة ليستد، المخصصة للخيول من 4 سنوات فما فوق وشهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة الخيل العربي في السويد وأوروبا.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:38.08 دقيقة رافعةً رصيد انتصاراتها إلى 13 فوزا ومحققة بذلك لقب الكأس الغالية للمرة الثانية في مشوارها بعد فوزها العام الماضي بلقب سباق المحطة الهولندية.

وفاز بالمركز الثاني الجواد "وسمي الخالدية" المنحدر من نسل (غضنفر الخالدية X شذى الخالدية) تحت إشراف المدرب يانوش كوزلوفسكي وبقيادة الفارس بير أندرس غرابيرغ، فيما جاء بالمركز الثالث "جيندور دي بوزول من نسل" (المرتجز X اودجيدور دي بوزول بنت دورمان)، للمالك عمر جرجار وتحت إشراف المدربة اليزابيث بيرنارد جان فرانسوا وقيادة الفارس ميكائيل فورست.

حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد المنصوري ممثل سفارة الدولة في مملكة السويد، وسعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة.

من جانبه قال سعادة مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: " فخورون بالنجاحات الكبيرة التي تحققها سباقات الكأس الغالية في مضامير أوروبا وشكل سباق السويد دلالة واضحة على مكانة الكأس المرموقة لدى ملاك ومربي الخيل العربي في مضامير العالم كافة.

وأشاد بنجاح المحطة السويدية والمشاركة الكبيرة من نخبة مرابط الخيل العربي في السويد وأوروبا والحضور الجماهيري المميز الذي تابع السباق وأعرب عن الاعتزاز بالأصداء الإيجابية الواسعة التي تحققها سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في المضامير الأوروبية.