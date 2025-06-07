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روسيا تتهم أوكرانيا بـإرجاء عملية تبادل أسرى الحرب

روسيا تتهم أوكرانيا بـإرجاء عملية تبادل أسرى الحرب

2025-06-07 08:01:20
(MENAFN- Al-Bayan) اتهمت روسيا أوكرانيا السبت بـ"إرجاء" عملية تبادل لمئات من أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى، توافق عليها الطرفان خلال مباحثات سلام في اسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "أرجأ الجانب الأوكراني بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب".

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