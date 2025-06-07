عضوة بـالوطني الاتحادي تشارك في المنتدى البرلماني لمجموعة بريكس

MENAFN - Al-Bayan) شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة بريكس، الذي استضافته برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، بمشاركة وفود برلمانية ناقشت قضايا المناخ، والذكاء الاصطناعي، والسلام والأمن، والتعاون البرلماني المؤسسي.

وقالت فلكناز، خلال مناقشة موضوع "التعاون البرلماني من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل"، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة لتحقيق التنمية والنمو المتوازن، وإن استثماره الأمثل يتطلب حوكمة رشيدة تبدأ من تشريعات عادلة ومنصفة، مشددة على أن التقدم التقني لا ينبغي أن يكون على حساب مبادئ العدالة والخصوصية والسيادة الرقمية، وعلى أهمية مراعاة البعد الأخلاقي والإنساني في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات كانت سبّاقة في استشراف المستقبل التكنولوجي من خلال مبادرات نوعية، أبرزها تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وإطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التفوق الاقتصادي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية سن تشريعات مرنة وأخلاقية تواكب التطورات المتسارعة، وتدعم بيئة الابتكار، مع ضمان حماية الحقوق الفردية والمجتمعية، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني الدولي لتبادل الخبرات، وتطوير معايير موحدة تضمن التحول الرقمي الآمن والشامل.