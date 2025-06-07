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حمدان بن محمد يعزي في وفاة والدة الفريق راشد ثاني المطروشي

حمدان بن محمد يعزي في وفاة والدة الفريق راشد ثاني المطروشي

2025-06-07 08:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في والدة الفريق راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي.

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