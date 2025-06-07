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حمدان بن محمد يعزي في وفاة والدة الفريق راشد ثاني المطروشي
(MENAFN- Al-Bayan) قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء في والدة الفريق راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي.
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