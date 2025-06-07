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شاب عراقي ينهي حياته في داخل مسجد

شاب عراقي ينهي حياته في داخل مسجد

2025-06-07 07:10:14
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أقدم شاب عراقي فجر اليوم السبت على الانتحار شنقا داخل أحد جوامع محافظة ميسان.

وقال مصدر أمني إن "أحد طلبة السادس أقدم على الانتحار شنقا داخل أحد جوامع ناحية العدل التابعة لمحافظة ميسان، فيما لا تزال الأسباب مجهولة".

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