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الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

2025-06-07 07:08:55
(MENAFN- Al-Bayan) رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم - أول أيام التشريق- الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط إجراءات تنظيمية سهّلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات.

ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق لإكمال نسكهم، مع جواز التعجل في ثانيها لمن أراد، امتثالاً لقوله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى".

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