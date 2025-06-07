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بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها

بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها

2025-06-07 07:05:26
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 حزيران (بترا)- دعت بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، المواطنين إلى ضرورة تبليغها عن وجود مخلفات الأضاحي ليتم جمعها والتعامل معها.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تؤمن بأن نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين أساس في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.
وأضاف التل، أنه تم إضافة بند جديد في منصة الشكاوى تحت اسم "مخلفات الأضاحي"، لتسهيل استقبال الملاحظات المتعلقة بالذبح في الشوارع أو أمام المنازل، والتخلص العشوائي من بقايا الأضاحي، وترك المخلفات في أراضٍ فارغة أو مواقع عامة.
ودعا، المواطنين إلى عدم الذبح في الطرق أو أمام المنازل بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه وفي حال تم الذبح أمام المنزل، يجب التواصل مع البلدية مباشرة لطلب المساعدة في جمع المخلفات لتجنب نقل أو رمي المخلفات في مناطق أخرى، لما في ذلك من ضرر بيئي وصحي.
وبين التل، أن فرق البلدية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات ضمن برنامج عمل منظم خلال أيام العيد، وأنه لتقديم أي شكوى أو طلب، يرجى استخدام منصة الشكاوى:
--(بترا)
ح ظ/م د/أس
07/06/2025 13:13:57

MENAFN07062025000117011021ID1109647749

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