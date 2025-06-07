بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها

بلدية إربد الكبرى تدعو المواطنين للتبليغ عن مخلفات الأضاحي لجمعها
إربد 7 حزيران (بترا)- دعت بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، المواطنين إلى ضرورة تبليغها عن وجود مخلفات الأضاحي ليتم جمعها والتعامل معها.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية تؤمن بأن نظافة المدينة مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين أساس في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة.
وأضاف التل، أنه تم إضافة بند جديد في منصة الشكاوى تحت اسم "مخلفات الأضاحي"، لتسهيل استقبال الملاحظات المتعلقة بالذبح في الشوارع أو أمام المنازل، والتخلص العشوائي من بقايا الأضاحي، وترك المخلفات في أراضٍ فارغة أو مواقع عامة.
ودعا، المواطنين إلى عدم الذبح في الطرق أو أمام المنازل بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه وفي حال تم الذبح أمام المنزل، يجب التواصل مع البلدية مباشرة لطلب المساعدة في جمع المخلفات لتجنب نقل أو رمي المخلفات في مناطق أخرى، لما في ذلك من ضرر بيئي وصحي.
وبين التل، أن فرق البلدية جاهزة للتعامل مع هذه الحالات ضمن برنامج عمل منظم خلال أيام العيد، وأنه لتقديم أي شكوى أو طلب، يرجى استخدام منصة الشكاوى:
--(بترا)
ح ظ/م د/أس
07/06/2025 13:13:57
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
14 % المساهمة المتوقعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات 2030
بعد ادانة الاعلان وتحويل القضية للقضاء : دعوات لتعزيز الوحدة والابقاء على الصوت الفلسطيني صوتًا واحدًا
الزرقاء في عهد الملك عبدالله الثاني.. مشاريع كبرى ونهضة شاملة
انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية
العلم السويسري مربع الشكل... ولكن كان هذا مجرد تقليد لفترة طويلة
تقنية مذهلة.. قشور الفاكهة تشحن هاتفك وسيارتك قريباً!