خطوة مفاجئة من إيلون ماسك تجاه ترمب

خبرني - حذف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك سلسلة من التغريدات التي اتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوجود اسمه في ملفات جيفري إبستين المدان بقضايا استغلال جنسي للأطفال.

وعند محاولة الوصول إلى إحدى هذه التغريدات، يظهر للمستخدمين رسالة "هذه الصفحة غير موجودة"، ما يؤكد عملية الحذف.

ويوم الخميس، نشر ماسك في الساعة 3:10 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة منشورا زعم فيه تورط ترمب في قضية إبستين، ثم أعقبه بنشر مقطع فيديو الساعة 4:43 مساء يظهر ترمب في حفل مع إبستين، مرفقا برمز تعبيري يعبر عن الشك.

وردا على هذه الاتهامات، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بيانا مساء الخميس وصفت فيه ادعاءات ماسك بأنها "أمر مؤسف".

وأوضحت ليفيت في تصريح لشبكة "سي إن إن" أن "هذه الحادثة تعكس استياء ماسك من مشروع القانون الكبير الذي لا يتضمن سياساته المفضلة، بينما يركز الرئيس على إقرار تشريعات تاريخية تعيد عظمة أمريكا".