برشلونة يتلقى عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في دولة عربية

خبرني - تلقى نادي برشلونة عرضا مغريا لخوض مباراة ودية ضد أحد الأندية المغربية في 20 يوليو في الدار البيضاء وفقا لتقارير إسبانية.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني في الموسم الأول للمدرب هانز فليك مع النادي الكتالوني وتمكن من تحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ديبورتيفو" الإسبانية فإن مكانة نادي برشلونة قد ارتفعت على الصعيد الدولي بشكل كبير بعد نجاحه المحلي المذهل الموسم المنصرم.

وأوضحت أنه كدليل على ذلك تلقى برشلونة عرضا مغريا لخوض مباراة ودية في المغرب يوم 20 يوليو المقبل، قبل أيام من انطلاق الفريق في جولته الصيفية المقررة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وتتمثل الخطة الحالية للجهاز الفني ببدء التدريبات التحضيرية للموسم الجديد في 13 يوليو القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المقترحة تتضمن رحلة ذهاب وعودة إلى الدار البيضاء في نفس اليوم، حيث أن الرحلة تستغرق ساعتين فقط ذهابا وإيابا لمواجهة خصم تنافسي يسعى جاهدا لاستضافة المباراة وتوفير رسوم مشاركة كبيرة لبرشلونة.

ولم يكشف حتى الآن عن هوية الفريق الذي من الممكن أن يواجه برشلونة في المباراة الودية المطروحة في المغرب.

ورغم الترحيب بالدخل المرتقب من تلك الدعوة، إلا أن القرار النهائي بشأن قبول العرض المغربي يعود إلى المدرب هانز فليك حيث يشتهر باهتمامه الدقيق باللياقة البدنية والتعافي.

وفي حال قرر فليك أن المباراة لا تتوافق مع الأهداف البدنية للفريق سيرفض النادي الدعوة دون تردد حيث وضع مجلس الإدارة والرئيس خوان لابورتا ثقتهما الكاملة في قراره.