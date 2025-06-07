MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / الخليل / PNN / بعد ادانة الاعلان وتحويل القضية للقضاء : دعوات لتعزيز الوحدة والابقاء على الصوت الفلسطيني صوتًا واحدًا وواضحًا والتاكيد على ان وحدتنا خط أحمر.

وأصدرت العديد من الجهات من بينها حركة فتح ومحافظي الخليل وبيت لحم ومؤسسات عدة بيانات شجبت فيه الاعلان المسيء الذي صدر عن احد شركات الاعلانات التي تعمل مع احدى شركات المواد الغذائية

و في اطار ذلك اصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" – إقليم بيت لحم، بيانا قات فيه انها تابعت بقلق بالغ، ما تضمّنه الإعلان التجاري الصادر عن شركة اعلانات تعمل مع شركة القصراوي في مدينة الخليل، والذي احتوى على إساءة صريحة للمكوّن المسيحي من أبناء شعبنا، ومساس غير مقبول بالمعتقدات والمشاعر الدينية.

واكدت حركة فتح اقليم بيت لحم انها تدين هذا المحتوى المسيء معتبرة إحالة الشركة إلى القانون وتقديم اعتذار رسمي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو تحمّل المسؤولية والاعتراف بخطأ جسيم لا يليق بمجتمعنا الفلسطيني المتعدّد والمتماسك.

كما ثمنت حركة فتح في الوقت نفسه المواقف التي صدرت عن اهلنا ومؤسساتنا في محافظة الخليل والتي تؤكد على الفهم الوطني لخطورة ما جاء في هذا الإعلان المُشين .

كما اكدت حركة فتح مجددًا أن الوحدة الوطنية، القائمة على الشراكة الكاملة بين أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين، هي خط أحمر لا نسمح بالمساس به تحت أي ظرف، وأن احترام الأديان والمعتقدات هو ركيزة أساسية في نضالنا الوطني وأخلاقنا الاجتماعية.

كما دعت حركة جميع المؤسسات والشركات ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها، ومراعاة الحساسيات الوطنية والدينية في أي محتوى يتم إنتاجه أو ترويجه، بما يصون كرامة أبناء شعبنا ويحافظ على نسيجه الاجتماعي وتماسكه الداخلي.

اللجنة الرئاسية

من جهتها اعربت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما صدر مؤخرا عن إحدى الشركات التجارية من محتوى دعائي يتضمن إساءة صارخة للديانة المسيحية، من خلال تشويه متعمّد لأحد أبرز الرموز الدينية المقدسة، وهي ايقونة“العشاء الاخير التي تجسد لحظة جوهرية في العقيدة المسيحية، والمتمثلة في اجتماع السيد المسيح بتلاميذه قبل آلامه.

واكدت إن ما جرى يُعدّ انتهاكا خطيرا لحرمة المعتقدات المسيحية، واعتداء على مشاعر المسيحيين الفلسطينين وكل المؤمنين، وخرقا صريحالقيم التعددية والاحترام المتبادل التي شكّلتعلى مدار التاريخ أساسًا لوحدة شعبناالفلسطيني، بجميع مكوناته الدينية والثقافية.

وقد تابعت اللجنة الرئاسية هذه الحادثةالمؤسفة بمسؤولية عالية، وقامت بإجراءاتصالات مباشرة مع فخامة الرئيس محمودعباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد بدورهرفضه القاطع لأي إساءة تمسّ الأديانالسماوية ورموزها، وشدّد على ضرورة اتخاذالإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقفخلف هذا الفعل المسيء الذي يهدد وحدةالنسيج الوطني الفلسطيني.

كما تواصلت اللجنة مع الجهات الرسمية والامنية المختصة، بما في ذلك محافظتي بيت لحم والخليل، وإدارة الشركة المعنية وشركة الإعلان المنفّذة لهذا المحتوى، حيث تم التاكيد على ضرورة فتح تحقيق فوري، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وفق احكام القانون الفلسطيني،الذي يضمن صون الحريات الدينية، ويحظر كافة أشكال التحريض الطائفي أو ازدراء الأديان.

واكدت اللجنة أن الديانة المسيحية في فلسطين ليست فقط مكونًا دينيًا، بل عنصرًا اصيلا في الهوية الوطنية والتاريخية، فإنها تعتبر أن أي إساءة تطال رموزها أو معتقداتها هي جريمة أخلاقية ووطنية وقانونية، تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وطالبت اللجنة بإنزال العقوبات القانونية المناسبة بحق كل من تورط في هذا العمل،وتدعو الشركات والمؤسسات كافة اليات الالتزام بأقصى درجات الوعي والمسؤولية،واحترام التعدد الديني والثقافي، وضمان عدمتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وستتابع اللجنة هذه القضية ضمن الأطرالقانونية والحقوقية، صونًا لكرامة المسيحيينالفلسطينيين، وحمايةً لمكانة فلسطين كأرضللسلام والتسامح والتنوع الديني، ووفاءًلقيمنا الوطنية التي تُعلي من كرامة الإنسان،واحترام المعتقد.

وتدعو اللجنة أبناء شعبنا كافة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع هذه القضية، وتجنب نشر أو تداول أي تعليقات أو مواد من شأنها تعميق الجراح أو إثارة الفتنة أو ووطنية بالنسيج الوطني الفلسطيني. وتؤكدأن الرد المسؤول يكون عبر الأطر القانونية،وبما يصون وحدة شعبنا وتماسكه في مواجهةكل ما يمس قيمه الدينية والوطنية.

محافظة الخليل تستنكر

من جهته اصدر محافظ الخليل بيانا جاء فيه ان المحافظة بكل مكوناتها تستنكر هذا الاعلان المسيء مشددة انها تؤكد على وحدة شعبنا بكل مكوناتها وعلى راسها المكون المسيحي الاصيل من المجتمع الفلسطيني.

واكدت محافظة الخليل انها تتابع اتخاذ اجراءات القانونية بحق كل الجهات التي وقفت وراء هذا الاعلان حيث تم فتح تحقيق ويجري اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.

كما شكرت محافظة الخليل كل الجهات والمؤسسات الفاعلة المسيحية في بيت لحم التي عملت على تطويق تبعات هذا الاعلان.

من جهته اصد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني بيانا جاء فيه ان المؤسسة الأمنية تابعت باهتمام بالغ ما صدر عن إحدى الشركات التجارية من محتوى يتضمن إساءة صريحة و ضمنية تجاه رموز ومعتقدات دينية لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة و إخواننا المسيحيين خاصة، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقيم الوطنية و الدينية، ومساسًا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي المتماسك الذي نحرص على صونه في وطننا الغالي فلسطين.

إننا في المؤسسة الامنية نرفض بشدة هذا العمل المشين الذي يمسّ بثوابت الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع الواحد، ونؤكد عدم السماح للمساس بالمقدسات الدينية تحت أي عذر.

واكد رجب ان الجهات الامنية باشرت فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وتم التواصل مع الشركة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه المخالفة، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون من حماية للحقوق الدينية ومنع التحريض أو التمييز.

واكد الامن انه لن يتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه إثارة الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية، وستُواصل المؤسسة الأمنية عملها بالتعاون اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس و مع الجهات القضائية و المختصة لضمان محاسبة كل من يتجاوز الخطوط الحمراء التي تحفظ أمن وسلامة المجتمع.

القصراوي تستنكر وتعتذر

من جهتها اصدرت شركة القصراوي بان استنكار واعتذار حيث اكدت الشركة أن هذا الإعلان المسيء ، والمرفوض ، أنتجته إحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والاعلان ، حيث تفاجات بنشره على صفحة الشركة التي تديرها شركة الدعاية والاعلان المذكورة، دون أن تعرض على شركة القصراوي نهائيا ودون أخذ موافقتها حسب الأصول ، وقد تم سحب الاعلان فورا ، ومخاطبة شركة الاعلان وتحملت شركة الدعاية والاعلان المسؤولية كاملة عن هذا الاعلان ،وقد نشرت اعتذارا فوريا على صفحتهم الخاصة ، مع العلم أن اسم شركة الاعلان ومسؤوليها الان لدى جهات الاختصاص...

واكدت شركة القصراوي انها قررت وقف التعاقد فورا مع هذه الشركة ، وتحريك شكوى قضائية ضد هذه الشركة فورا .

كما اكدت الشركة ثقتها في أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة ، والقضية برمتها وما يترتب عليها لدى الأجهزة المختصة ، ونتحمل مسؤولياتنا ضمن نتائج التحقيق والتي سنتعامل معها بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية.

وتقدمت شركة القصراوي التجارية الصناعية بالاعتذار البالغ لعموم شعبنا الفلسطيني ولأبناء شعبنا المسيحيين ، عن الاساءة الغير مقصودة ، والتي سنلاحق الجهة التي صدرت عنها قانونيا .

كما تقدمت الشركة لكل من ساهم وحاول وضع الأمور في نصابها الصحيح وتجسيد الوحدة الوطنية بأبهى صورها مشددة على انها تراهن وعي شعبنا ، لتفويت الفرصة على كل مسبب للفتنة ، وندعو عموم شعبنا لنبذ الفتنة والوحدة الوطنية