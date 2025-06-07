بعد ادانة الاعلان وتحويل القضية للقضاء : دعوات لتعزيز الوحدة والابقاء على الصوت الفلسطيني صوتًا واحدًا
وأصدرت العديد من الجهات من بينها حركة فتح ومحافظي الخليل وبيت لحم ومؤسسات عدة بيانات شجبت فيه الاعلان المسيء الذي صدر عن احد شركات الاعلانات التي تعمل مع احدى شركات المواد الغذائية
و في اطار ذلك اصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" – إقليم بيت لحم، بيانا قات فيه انها تابعت بقلق بالغ، ما تضمّنه الإعلان التجاري الصادر عن شركة اعلانات تعمل مع شركة القصراوي في مدينة الخليل، والذي احتوى على إساءة صريحة للمكوّن المسيحي من أبناء شعبنا، ومساس غير مقبول بالمعتقدات والمشاعر الدينية.
واكدت حركة فتح اقليم بيت لحم انها تدين هذا المحتوى المسيء معتبرة إحالة الشركة إلى القانون وتقديم اعتذار رسمي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو تحمّل المسؤولية والاعتراف بخطأ جسيم لا يليق بمجتمعنا الفلسطيني المتعدّد والمتماسك.
كما ثمنت حركة فتح في الوقت نفسه المواقف التي صدرت عن اهلنا ومؤسساتنا في محافظة الخليل والتي تؤكد على الفهم الوطني لخطورة ما جاء في هذا الإعلان المُشين .
كما اكدت حركة فتح مجددًا أن الوحدة الوطنية، القائمة على الشراكة الكاملة بين أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين، هي خط أحمر لا نسمح بالمساس به تحت أي ظرف، وأن احترام الأديان والمعتقدات هو ركيزة أساسية في نضالنا الوطني وأخلاقنا الاجتماعية.
كما دعت حركة جميع المؤسسات والشركات ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها، ومراعاة الحساسيات الوطنية والدينية في أي محتوى يتم إنتاجه أو ترويجه، بما يصون كرامة أبناء شعبنا ويحافظ على نسيجه الاجتماعي وتماسكه الداخلي.
اللجنة الرئاسية
من جهتها اعربت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما صدر مؤخرا عن إحدى الشركات التجارية من محتوى دعائي يتضمن إساءة صارخة للديانة المسيحية، من خلال تشويه متعمّد لأحد أبرز الرموز الدينية المقدسة، وهي ايقونة“العشاء الاخير التي تجسد لحظة جوهرية في العقيدة المسيحية، والمتمثلة في اجتماع السيد المسيح بتلاميذه قبل آلامه.
واكدت إن ما جرى يُعدّ انتهاكا خطيرا لحرمة المعتقدات المسيحية، واعتداء على مشاعر المسيحيين الفلسطينين وكل المؤمنين، وخرقا صريحالقيم التعددية والاحترام المتبادل التي شكّلتعلى مدار التاريخ أساسًا لوحدة شعبناالفلسطيني، بجميع مكوناته الدينية والثقافية.
وقد تابعت اللجنة الرئاسية هذه الحادثةالمؤسفة بمسؤولية عالية، وقامت بإجراءاتصالات مباشرة مع فخامة الرئيس محمودعباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد بدورهرفضه القاطع لأي إساءة تمسّ الأديانالسماوية ورموزها، وشدّد على ضرورة اتخاذالإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقفخلف هذا الفعل المسيء الذي يهدد وحدةالنسيج الوطني الفلسطيني.
كما تواصلت اللجنة مع الجهات الرسمية والامنية المختصة، بما في ذلك محافظتي بيت لحم والخليل، وإدارة الشركة المعنية وشركة الإعلان المنفّذة لهذا المحتوى، حيث تم التاكيد على ضرورة فتح تحقيق فوري، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وفق احكام القانون الفلسطيني،الذي يضمن صون الحريات الدينية، ويحظر كافة أشكال التحريض الطائفي أو ازدراء الأديان.
واكدت اللجنة أن الديانة المسيحية في فلسطين ليست فقط مكونًا دينيًا، بل عنصرًا اصيلا في الهوية الوطنية والتاريخية، فإنها تعتبر أن أي إساءة تطال رموزها أو معتقداتها هي جريمة أخلاقية ووطنية وقانونية، تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وطالبت اللجنة بإنزال العقوبات القانونية المناسبة بحق كل من تورط في هذا العمل،وتدعو الشركات والمؤسسات كافة اليات الالتزام بأقصى درجات الوعي والمسؤولية،واحترام التعدد الديني والثقافي، وضمان عدمتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.
وستتابع اللجنة هذه القضية ضمن الأطرالقانونية والحقوقية، صونًا لكرامة المسيحيينالفلسطينيين، وحمايةً لمكانة فلسطين كأرضللسلام والتسامح والتنوع الديني، ووفاءًلقيمنا الوطنية التي تُعلي من كرامة الإنسان،واحترام المعتقد.
وتدعو اللجنة أبناء شعبنا كافة إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع هذه القضية، وتجنب نشر أو تداول أي تعليقات أو مواد من شأنها تعميق الجراح أو إثارة الفتنة أو ووطنية بالنسيج الوطني الفلسطيني. وتؤكدأن الرد المسؤول يكون عبر الأطر القانونية،وبما يصون وحدة شعبنا وتماسكه في مواجهةكل ما يمس قيمه الدينية والوطنية.
محافظة الخليل تستنكر
من جهته اصدر محافظ الخليل بيانا جاء فيه ان المحافظة بكل مكوناتها تستنكر هذا الاعلان المسيء مشددة انها تؤكد على وحدة شعبنا بكل مكوناتها وعلى راسها المكون المسيحي الاصيل من المجتمع الفلسطيني.
واكدت محافظة الخليل انها تتابع اتخاذ اجراءات القانونية بحق كل الجهات التي وقفت وراء هذا الاعلان حيث تم فتح تحقيق ويجري اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.
كما شكرت محافظة الخليل كل الجهات والمؤسسات الفاعلة المسيحية في بيت لحم التي عملت على تطويق تبعات هذا الاعلان.
من جهته اصد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني بيانا جاء فيه ان المؤسسة الأمنية تابعت باهتمام بالغ ما صدر عن إحدى الشركات التجارية من محتوى يتضمن إساءة صريحة و ضمنية تجاه رموز ومعتقدات دينية لأبناء شعبنا الفلسطيني عامة و إخواننا المسيحيين خاصة، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقيم الوطنية و الدينية، ومساسًا بالسلم الأهلي والنسيج المجتمعي المتماسك الذي نحرص على صونه في وطننا الغالي فلسطين.
إننا في المؤسسة الامنية نرفض بشدة هذا العمل المشين الذي يمسّ بثوابت الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع الواحد، ونؤكد عدم السماح للمساس بالمقدسات الدينية تحت أي عذر.
واكد رجب ان الجهات الامنية باشرت فتح تحقيق رسمي في الحادثة، وتم التواصل مع الشركة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه المخالفة، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون من حماية للحقوق الدينية ومنع التحريض أو التمييز.
واكد الامن انه لن يتهاون مع أي سلوك أو تصرف من شأنه إثارة الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية، وستُواصل المؤسسة الأمنية عملها بالتعاون اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس و مع الجهات القضائية و المختصة لضمان محاسبة كل من يتجاوز الخطوط الحمراء التي تحفظ أمن وسلامة المجتمع.
القصراوي تستنكر وتعتذر
من جهتها اصدرت شركة القصراوي بان استنكار واعتذار حيث اكدت الشركة أن هذا الإعلان المسيء ، والمرفوض ، أنتجته إحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والاعلان ، حيث تفاجات بنشره على صفحة الشركة التي تديرها شركة الدعاية والاعلان المذكورة، دون أن تعرض على شركة القصراوي نهائيا ودون أخذ موافقتها حسب الأصول ، وقد تم سحب الاعلان فورا ، ومخاطبة شركة الاعلان وتحملت شركة الدعاية والاعلان المسؤولية كاملة عن هذا الاعلان ،وقد نشرت اعتذارا فوريا على صفحتهم الخاصة ، مع العلم أن اسم شركة الاعلان ومسؤوليها الان لدى جهات الاختصاص...
واكدت شركة القصراوي انها قررت وقف التعاقد فورا مع هذه الشركة ، وتحريك شكوى قضائية ضد هذه الشركة فورا .
كما اكدت الشركة ثقتها في أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة ، والقضية برمتها وما يترتب عليها لدى الأجهزة المختصة ، ونتحمل مسؤولياتنا ضمن نتائج التحقيق والتي سنتعامل معها بأعلى درجات الالتزام والمسؤولية.
وتقدمت شركة القصراوي التجارية الصناعية بالاعتذار البالغ لعموم شعبنا الفلسطيني ولأبناء شعبنا المسيحيين ، عن الاساءة الغير مقصودة ، والتي سنلاحق الجهة التي صدرت عنها قانونيا .
كما تقدمت الشركة لكل من ساهم وحاول وضع الأمور في نصابها الصحيح وتجسيد الوحدة الوطنية بأبهى صورها مشددة على انها تراهن وعي شعبنا ، لتفويت الفرصة على كل مسبب للفتنة ، وندعو عموم شعبنا لنبذ الفتنة والوحدة الوطنية
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