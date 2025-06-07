بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق
وقالت عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا".
يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026 قبل الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية للمونديال التي تجمعه مع العراق الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على المنتخب العُماني أول أمس الخميس بثلاثية نظيفة.
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