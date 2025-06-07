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بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق

بشرى سارة لحاملي تذكرة مباراة النشامى مع العراق

2025-06-07 07:03:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن تقديم خدمة النقل المجاني لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد نظيره العراقي التي تصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 حزيران الجاري، عبر حافلات الباص سريع التردد وباص عمّان.

وقالت عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت: "التذكرة عليك، والتوصيل علينا! مع تذكرة المباراة، الرحلة علينا".

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026 قبل الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية للمونديال التي تجمعه مع العراق الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على المنتخب العُماني أول أمس الخميس بثلاثية نظيفة.

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