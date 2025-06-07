علي النعيمي يبحث التعاون مع البرلمانين البرازيلي والبيلاروسي

MENAFN - Al-Bayan) ">التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي السيناتور دافي ألكولومبر، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش المشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة "بريكس"، الذي عقد في مقر الكونغرس الوطني في العاصمة برازيليا.

حضر اللقاء سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل.

وأشاد السيناتور ألكولومبر، بالمشاركة الفاعلة للوفد البرلماني الإماراتي في المنتدى، وأكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، لما تمثله من رافد مهم لتوسيع آفاق التعاون، معربا عن تقديره لدور دولة الإمارات في تعزيز الشفافية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أكد الدكتور النعيمي، عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية البرازيل، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إليها كشريك إستراتيجي في المجالات المختلفة، وتولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الثنائي في المشاريع التنموية، بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الصديقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدين على الفرص الواعدة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والاستثمار الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات نحو آفاق أوسع من الشراكة الإستراتيجية المستدامة.

وسلّم الدكتور النعيمي، خلال اللقاء، رسالة رسمية من معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موجّهة إلى معالي رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.

في السياق ذاته، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، سعادة سيرجي راتشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب بجمهورية بيلاروسيا؛ حيث أكد الجانبان متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني، واستمرار التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توحيد الرؤى، ودعم مسارات الشراكة الثنائية والمصالح المشتركة.

وأكد الدكتور النعيمي، خلال اللقاء الذي حضرته سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية البيلاروسية تشهد نموًا متسارعًا، يعكس قوة الروابط الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب بناء شراكات فاعلة، وتبني نماذج إيجابية ومرنة وفعالة للتعاون الدولي.

من جانبه، عبر راتشكوف، عن استعداد البرلمان البيلاروسي لتفعيل لجنة الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أنها تمثل إطاراً مؤسسياً لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.