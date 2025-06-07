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اليونيفيل: اتصالات لجنة وقف إطلاق النار في لبنان خارج صلاحياتنا

اليونيفيل: اتصالات لجنة وقف إطلاق النار في لبنان خارج صلاحياتنا

2025-06-07 06:06:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أشار الناطق باسم "اليونيفيل" في جنوب لبنان أندريا تيننتي إلى أن القوات الدولية "غير مطلعة على الاتصالات بين بيروت ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وأن هذه الاتصالات خارج مهامها".
وقال أندريا تيننتي في تصريحات صحفية:" بصفتنا قوات دولية غير مطّلعين على الاتصالات بين السلطات اللبنانية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فهذه ليست من مهام اليونيفيل.. نحن نشارك في اجتماعات اللجنة لكن المحادثات والتقارير بين الجانبين هي أمر يجب توجيه السؤال بشأنه إلى اللجنة أو إلى السلطات اللبنانية بعد تحذير الجيش اللبناني بشأن تعاونه مع اللجنة في ما خص الكشف عن المواقع".


ولفت تيننتي إلى أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية تعد تطور خطير ولا تشكل فقط انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701 بل تشكّل أيضاً خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي تشهده المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية.


وأكد أن التصعيد لا يزيد فقط من التوتر بل يمكن أن يخلق وضعاً خطيراً جداً في منطقة تعاني أصلاً من 15 شهرا من النزاع.


وأضاف قائلا: "نحن مستمرون في أداء المهام الموكلة إلينا بموجب القرار 1701".

RT

MENAFN07062025000208011052ID1109647706

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