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مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان خلال عيد الأضحى

مواعيد عمل الباص السريع وباص عمّان خلال عيد الأضحى

2025-06-07 06:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل أن ساعات عمل حافلات الباص السريع وباص عمّان خلال أيام عيد الأضحى ستكون من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 مساء.


واستثنت الشركة من قرارها الخطوط رقم 99، 100، 102، إذ سيستمر عملها حتى الساعة 12 مساء.

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