تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 4,744 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- باشرت تكية أم علي اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس الأحد، على 4,744 أسرة محتاجة من الأسر المستفيدة من برامج تكية أم علي في محافظات: العاصمة عمّان، الزرقاء، إربد، والمفرق.



وكانت تكية أم علي قد بدأت بذبح الأضاحي المحلية يوم أمس الجمعة، أول أيام العيد، مباشرة بعد صلاة العيد في مسلخ أمانة عمّان الكبرى، فيما بدأت اليوم السبت 7 حزيران، بذبح الأضاحي في أستراليا ضمن المسالخ المعتمدة هناك، وفقاً للشروط الشرعية من حيث العمر والوزن وسلامة الأضحية من العيوب والأمراض، وبناءً على فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، حيث تقوم التكية بأداء الأضاحي نيابةً عن المتبرعين.



وتبلغ كلفة الأضحية المحلية التي تُؤدى في الأردن 190 ديناراً أردنياً، وتُوزع طازجة خلال أيام العيد، بينما تبلغ كلفة الأضحية التي تُؤدى خارج الأردن (في أستراليا) 125 ديناراً أردنياً، ويشمل ذلك الذبح، التقطيع، التجميد، والشحن إلى الأردن.



وتُقدّر أوزان الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا بـ 35–40 كغم وزن قائم، و 17–18 كغم وزن صافي، وسيتم شحن اللحوم المجمدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي، ليتم توزيعها لاحقاً على الأسر المستفيدة داخل الأردن وفي فلسطين.



وفي هذا السياق، عبّر المدير العام لتكية أم علي، السيد سامر بلقر، عن شكره وامتنانه للمتبرعين قائلاً:

"نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم الكبيرة بنا وتوكيلهم أداء أضحيتهم، فبفضل دعمهم المتواصل بدأنا بأداء الأضاحي في أستراليا، كما قمنا بأداء الأضاحي المحلية يوم أمس، واليوم نوزع لحومها على 4,744 أسرة محتاجة في عدد من محافظات المملكة."



كما تتيح تكية أم علي للمتبرعين فرصة متابعة موعد أداء أضحيتهم خلال أيام العيد، من خلال إدخال رقم الوصل المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:



وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة في جميع محافظات المملكة، تعيش تحت خط الفقر الغذائي، وذلك من خلال توزيع طرود غذائية شهرية تحتوي على 20 مادة غذائية أساسية تكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية على مدار الشهر.











































