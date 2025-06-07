فيفا يعتمد تقنيات مبتكرة جديدة في كأس العالم للأندية 2025

فيفا يعتمد تقنيات مبتكرة جديدة في كأس العالم للأندية 2025
عمان 7 حزيران (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد حزمة من الابتكارات التقنية الرائدة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وتتضمن الابتكارات الجديدة، التي نشرها موقع الـ"فيفا" اليوم السبت، استخدام الكاميرات المثبتة على أجسام الحكام، حيث ستُستخدم اللقطات المصورة أثناء البث المباشر لإتاحة رؤية جديدة للمشجعين من زاوية رؤية الحكم، بما يسهم في تحسين فهم مجريات اللعبة، على أن تُوظف نتائج هذه التجربة لوضع إرشادات مستقبلية لاستخدام هذا النوع من الكاميرات.
وستُبث لقطات مراجعة الحكم على الشاشات العملاقة داخل الملاعب مباشرة، لتمكين الجماهير من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم أثناء المراجعة الميدانية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويعكس التزام الـ"فيفا" بالشفافية.
ويشهد الحدث العالمي أيضا تطبيق نسخة مطوّرة من تقنية "التسلل شبه الآلية"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحساس داخل الكرة وكاميرات عدة لتحديد مواقع اللاعبين بدقة، وإرسال إشعارات فورية للحكام، مع استمرار دور الحكم المساعد في الحالات المعقدة.
ووفقا للقرار، سيتم أيضا ولأول مرة استخدام خوارزميات متطورة لتحليل البيانات الحية للمباريات، إلى جانب استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلًا من النماذج الورقية، بهدف تسريع العمليات وتحسين التنسيق بين الفرق والحكام.
وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025، ستصل إلى مليار دولار، والتي سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.
وتستضيف الولايات المتحدة منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من 15 حزيران حتى 14 تموز المقبل.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
07/06/2025 12:43:30
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