فيفا يعتمد تقنيات مبتكرة جديدة في كأس العالم للأندية 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 حزيران (بترا)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتماد حزمة من الابتكارات التقنية الرائدة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتتضمن الابتكارات الجديدة، التي نشرها موقع الـ"فيفا" اليوم السبت، استخدام الكاميرات المثبتة على أجسام الحكام، حيث ستُستخدم اللقطات المصورة أثناء البث المباشر لإتاحة رؤية جديدة للمشجعين من زاوية رؤية الحكم، بما يسهم في تحسين فهم مجريات اللعبة، على أن تُوظف نتائج هذه التجربة لوضع إرشادات مستقبلية لاستخدام هذا النوع من الكاميرات.

وستُبث لقطات مراجعة الحكم على الشاشات العملاقة داخل الملاعب مباشرة، لتمكين الجماهير من متابعة تفاصيل قرارات التحكيم أثناء المراجعة الميدانية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويعكس التزام الـ"فيفا" بالشفافية.

ويشهد الحدث العالمي أيضا تطبيق نسخة مطوّرة من تقنية "التسلل شبه الآلية"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحساس داخل الكرة وكاميرات عدة لتحديد مواقع اللاعبين بدقة، وإرسال إشعارات فورية للحكام، مع استمرار دور الحكم المساعد في الحالات المعقدة.

ووفقا للقرار، سيتم أيضا ولأول مرة استخدام خوارزميات متطورة لتحليل البيانات الحية للمباريات، إلى جانب استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلًا من النماذج الورقية، بهدف تسريع العمليات وتحسين التنسيق بين الفرق والحكام.

وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025، ستصل إلى مليار دولار، والتي سيتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.

وتستضيف الولايات المتحدة منافسات بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من 15 حزيران حتى 14 تموز المقبل.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

07/06/2025 12:43:30