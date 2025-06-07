من أرسطو إلى فان غوخ.. ما حقيقة الجنون الخلّاق؟

MENAFN - Al-Bayan) لطالما راودت البشرية فكرة أن الإبداع عبء ثقيل يحمله العباقرة وحدهم، وأن الفنان العظيم لا بد أن يخوض معارك داخلية مريرة، من فان غوخ الذي قطع أذنه، إلى فرجينيا وولف التي أنهت حياتها مأساويا، لطالما ارتبطت الصورة الذهنية للمبدع بالاضطراب النفسي. لكن هل هذه الصورة قائمة على حقائق علمية؟ دراسة نفسية قادها الدكتور غريغوري ج. فيست تكشف الكثير عن هذه العلاقة المعقدة بين الإبداع والصحة النفسية.

الدراسة، اعتمدت على تحليل سير ذاتية لعدد كبير من الشخصيات المعروفة، صنفها الباحثون إلى ثلاث فئات: فنية، علمية، ورياضية، وهدفت إلى التحقق مما إذا كان هناك ارتباط فعلي بين القدرات الإبداعية والإصابة باضطرابات نفسية، أم أن هذه العلاقة مجرد انطباع ثقافي متوارث، وفقا لموقع StarsInsider.

وجاءت النتائج مثيرة للدهشة، حوالي 86% من الفنانين الذين شملتهم العينة أظهرت بياناتهم مؤشرات على وجود اضطرابات نفسية، مقابل 61% من العلماء، و62% من الرياضيين. هذه الأرقام تعكس نسبة مرتفعة بشكل عام، لكنها تطرح تساؤلا أعمق: لماذا يعاني الأشخاص المشهورون – وليس فقط المبدعين – من هذه المشكلات؟

يشير الدكتور فيست إلى أن المشاهير بشكل عام، خاصة من يُكتب عنهم وتُوثق حياتهم، هم أكثر عرضة للتحليل النفسي. وهذا يفسر ارتفاع النسب في جميع الفئات، حتى غير الإبداعية منها مثل الرياضيين، الذين ارتبطت مشكلاتهم غالبا بإدمان المواد المخدرة. أما العلماء، فقد تبين أنهم أكثر عرضة لإيذاء أنفسهم من الفنانين، ربما نتيجة لطبيعة العمل التي تفتقر إلى منافذ تعبيرية أو تنفيس عاطفي.

الفن، في المقابل، قد يكون وسيلة علاجية، وليس سببا في الاضطراب. يرى الباحثون أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون نفسيا يتجهون للفن كوسيلة لفهم الذات وتخفيف الألم، وليس لأن الفن يسبب المرض. هذا الطرح يتحدى الفكرة الشائعة بأن الجنون هو محرك الإبداع، ويعيد صياغة العلاقة في اتجاه أكثر تعقيدا وإنسانية.

تاريخيا، تعود جذور هذه الفكرة إلى قول منسوب لأرسطو: "لا يوجد عبقري عظيم دون مسحة من الجنون". لكن كلمة "جنون" في السياق القديم لم تكن تعني بالضرورة اضطرابا نفسيا، بل خروجا عن المألوف أو تميزا خارقا، إلا أن هذه المقولة تحولت لاحقا إلى حجر أساس في تكريس صورة الفنان المعذّب.

الدراسة تخلص إلى أن الإبداع لا يولّد المرض النفسي، ولا العكس، بل إن هناك تداخلا محتملا بين عوامل نفسية واجتماعية ومهنية تدفع بعض الأفراد إلى مجالات معينة. ولا يعني ذلك أن كل فنان مكتئب أو كل عبقري مصاب، بل إن بعض من يعانون قد يجدون في الإبداع خلاصا.

تنسف هذه النتائج واحدة من أكثر الصور النمطية رسوخا في الثقافة الإنسانية، وتفتح الباب لنقاش أعمق حول دعم الصحة النفسية للمبدعين وغيرهم، بعيدا عن تعريف المعاناة.