الفيفا يختبر كاميرات على أجساد الحكام ونظام تسلل مطوراً في مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة إن ارتداء الحكام لكاميرات مثبتة على أجسادهم إلى جانب استخدام نظام محسن لكشف التسلل سيكونان من بين أبرز الابتكارات في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وللمرة الأولى في بطولة من تنظيم الفيفا، سوف يرتدي حكام المباريات كاميرات، وسيتم بث لقطات مختارة منها على الهواء مباشرة إلى الجماهير.

وسيتم تجربة نسخة جديدة ومتقدمة من تقنية التسلل شبه الآلية، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي واستخدام كاميرات متعددة وأجهزة استشعار الكرة، لتسريع عملية اتخاذ القرار مع الإبقاء على تدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالات الدقيقة.

وقال الفيفا في بيان "ومع ذلك، في حالات التسلل الصعبة فإن حكم الفيديو المساعد سوف يتحقق من صحة المعلومات التي يوفرها النظام قبل اتخاذ القرار".

وأضاف أن البطولة، التي توسعت لتشمل 32 فريقا هذا العام، ستكون اختبارا رئيسيا لكلا النظامين الجديدين.