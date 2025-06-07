  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الفيفا يختبر كاميرات على أجساد الحكام ونظام تسلل مطوراً في مونديال الأندية

الفيفا يختبر كاميرات على أجساد الحكام ونظام تسلل مطوراً في مونديال الأندية

2025-06-07 05:11:29
(MENAFN- Al-Bayan) قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة إن ارتداء الحكام لكاميرات مثبتة على أجسادهم إلى جانب استخدام نظام محسن لكشف التسلل سيكونان من بين أبرز الابتكارات في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وللمرة الأولى في بطولة من تنظيم الفيفا، سوف يرتدي حكام المباريات كاميرات، وسيتم بث لقطات مختارة منها على الهواء مباشرة إلى الجماهير.

وسيتم تجربة نسخة جديدة ومتقدمة من تقنية التسلل شبه الآلية، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي واستخدام كاميرات متعددة وأجهزة استشعار الكرة، لتسريع عملية اتخاذ القرار مع الإبقاء على تدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالات الدقيقة.

وقال الفيفا في بيان "ومع ذلك، في حالات التسلل الصعبة فإن حكم الفيديو المساعد سوف يتحقق من صحة المعلومات التي يوفرها النظام قبل اتخاذ القرار".

وأضاف أن البطولة، التي توسعت لتشمل 32 فريقا هذا العام، ستكون اختبارا رئيسيا لكلا النظامين الجديدين.

MENAFN07062025000110011019ID1109647686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث