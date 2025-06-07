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مقتل 18 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

مقتل 18 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

2025-06-07 05:10:26
(MENAFN- Al-Bayan) قُتل 18 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وفق المركز الفلسطيني للإعلام، "استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة".

وأشار المركز إلى "استشهاد خمسة نازحين فلسطينيين، وإصابة 10 آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خانيونس".

وطبقا للمركز، "استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، المناطق الشرقية لحي الأمل في مدينة خانيونس، بينما قصفت طائرة حربية مسيرة خيمة تؤوي نازحين خلف نقطة الهلال الأحمر غربي المدينة".

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارة على المناطق الشمالية الغربية لرفح، بجنوب القطاع، تزامنًا مع قصف محيط شارع في مواصي خانيونس، وأخرى عنيفة على وسط المدينة.

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