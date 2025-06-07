زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب إيران

MENAFN - Al-Bayan) ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة سردشت بمدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران فجر اليوم السبت.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض في الساعة 1:45 فجر اليوم.

وسُجِّل الزلزال عند خط الطول 50.267 درجة شرقًا وخط العرض 30.452 درجة شمالًا، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار جراءه.

وتقع بلدة سردشت على بعد حوالي 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة دزفول وعلى بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وتُعد سردشت إحدى المناطق الجبلية والمديريات التابعة لمدينة دزفول في شمال خوزستان، على طول سلسلة جبال زاغروس.