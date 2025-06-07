تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 4,744 أسرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 حزيران (بترا)- باشرت تكية أم علي، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس، على 4,744 أسرة مستفيدة من برامج التكية في محافظات: العاصمة عمّان، والزرقاء، وإربد، والمفرق.

وكانت التكية قد بدأت بذبح الأضاحي المحلية، يوم أمس الجمعة، أول أيام العيد، مباشرة بعد صلاة العيد في مسلخ أمانة عمّان الكبرى، فيما بدأت اليوم السبت، بذبح الأضاحي في أستراليا ضمن المسالخ المعتمدة هناك، وفقاً للشروط الشرعية من حيث العمر والوزن وسلامة الأضحية من العيوب والأمراض، وبناءً على فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية، حيث تقوم التكية بأداء الأضاحي نيابةً عن المتبرعين.

ووفق بيان صادر عن التكية، اليوم، تبلغ كلفة الأضحية المحلية التي تُؤدى في الأردن 190 ديناراً ، وتُوزع طازجة خلال أيام العيد، بينما تبلغ كلفة الأضحية التي تُؤدى خارج الأردن (أستراليا) 125 ديناراً، ويشمل ذلك الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن.

وتُقدّر أوزان الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا بـ 35–40 كغم وزن قائم، و 17–18 كغم وزن صافي، وسيتم شحن اللحوم المجمدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي، ليتم توزيعها لاحقاً على الأسر المستفيدة داخل الأردن وفي فلسطين.

وفي هذا السياق، عبّر المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، عن شكره وامتنانه للمتبرعين وثقتهم الكبيرة بتوكيل التكية أداء أضحيتهم، مشيرا إلى أن التكية تتيح للمتبرعين فرصة متابعة موعد أداء أضحيتهم خلال أيام العيد، من خلال إدخال رقم الوصل المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:

وتوفر تكية أم علي الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20 ألف أسرة محتاجة في جميع محافظات المملكة، تعيش تحت خط الفقر الغذائي، وذلك من خلال توزيع طرود غذائية شهرية تحتوي على 20 مادة غذائية أساسية تكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية على مدار الشهر.

--(بترا)

رخ/م د/أس

07/06/2025 11:37:49





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