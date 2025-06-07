شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة 7 حزيران (بترا)- استشهد سبعة فلسطينيين صباح اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل يؤوي نازحين بالقرب من مبنى الولادة في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما اسفر عن استشهاد طفلين، مثلما استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين، إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط شارع 5 غربي خان يونس.

واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

--(بترا)

أش/أس

07/06/2025 10:07:36