شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
غزة 7 حزيران (بترا)- استشهد سبعة فلسطينيين صباح اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل يؤوي نازحين بالقرب من مبنى الولادة في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.
وقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما اسفر عن استشهاد طفلين، مثلما استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين، إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.
كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط شارع 5 غربي خان يونس.
واستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
أش/أس
07/06/2025 10:07:36
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