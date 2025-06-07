دراجي معلقا على لقاء النشامى والعراق
خبرني - اختارت شبكة بي إن سبورت المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي للتعليق على لقاء منتخبنا الوطني الأردني وضيفه العراقي، في ختام المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم.
ويستضيف النشامى نظيرهم العراقي يوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات، بعد أن ضمن المنتخب الوطني الأردني التأهل المباشر إلى المونديال، بينما يناضل المنتخب العراقي لضمان مقعده في الملحق الآسيوي.
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