ما حقيقة حصول النشامى على 10 ملايين دولار من الفيفا؟
خبرني - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن حصول منتخبنا الوطني الأردني (النشامى) على مبلغ وقدره 10 ملايين دولار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، وذلك بعد ضمان تأهله إلى كأس العالم 2026 .
وبحسب رصد موقع "خبرني"، فإن المنتخب الأردني سيحصل فعلياً على مبلغ يزيد عن 10 ملايين دولار ، ولكن ليس بشكل مباشر أو فوري في الوقت الحالي كما يروج له.
وتشير المعلومات إلى أن الفيفا رفع إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم 2026 إلى 440 مليون دولار أميركي ، وهو مبلغ يزيد عن جوائز كأس العالم 2022 في قطر بحوالي 100 مليون دولار ، وذلك بسبب زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.
وسيحصل كل فريق يخرج من الدور الأول للبطولة على مبلغ يقدر بـ 9 ملايين دولار ، وهو أقل مكافأة مالية تُمنح لأي منتخب شارك في البطولة، وبالتالي، وفي حال خروج منتخب النشامى مبكراً من كأس العالم، فإنه سيحصل على هذا المبلغ على الأقل.
ومع ذلك، لن يتم صرف هذه المبالغ المالية إلا بعد انتهاء البطولة ، وليس خلال مرحلة التحضيرات أو قبل انطلاقها.
وبعد انتهاء التصفيات في جميع القارات، فسيتلقى كل منتخب مشارك في كأس العالم 2026 دعماً مالياً أولياً قدره 1.5 مليون دولار أمريكي ، وبهدف مساعدة المنتخبات على تحمل التكاليف اللوجستية مثل التدريبات والسفر والإقامة وغيرها.
وهذا المبلغ (1.5 مليون دولار) هو نفس ما تم تقديمه في كأس العالم 2022 في قطر ، وسيُدفع قبل بدء البطولة ، وبذلك يكون مجموع ما يحصل عليه النشامى من الفيفا 10.5 مليون دولار على اقل تقدير ، ولكنها مقسمة بين مبلغ قبيل بدء البطولة وآخر بعد ختامها.
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