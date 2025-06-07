الحجاج يبدأون أول أيام التشريق في مناسك الحج

الحجاج يبدأون أول أيام التشريق في مناسك الحج
وتوافدت طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات بمشعر منى في أول أيام التشريق، ووصلوا رمي الجمرات.
ودعت وزارة الداخلية السعودية، في بيان،“الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام”.
كما أكدت على ضرورة“التزام الحجاج بجداول التفويج، ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل”.
وفي مشعر“مِنَى”، يرمى الحجاج الجمرات (21 حصاة)؛ بدءًا من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، بـ7 حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.
وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر“مِنَى”، وتعرف أيضًا بـ”الأيام المعدودات”.
ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء 4 يونيو/ حزيران بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.
والجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن السبت إلى الاثنين رمي جمرات مجددا في مِنَى والختام بطواف الوداع في مكة.
والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها.
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