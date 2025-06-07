الحجاج يبدأون أول أيام التشريق في مناسك الحج

MENAFN - Palestine News Network ) مكة /PNN / بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، أول أيام التشريق الثلاثة في مناسك الحج، والتي يرمون خلالها الجمرات بمشعر مِنَى، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع.

وتوافدت طلائع الحجاج إلى منشأة الجمرات بمشعر منى في أول أيام التشريق، ووصلوا رمي الجمرات.

ودعت وزارة الداخلية السعودية، في بيان،“الحجاج إلى اتباع المسارات المحددة عند الذهاب والعودة للجمرات والطواف والسعي، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام”.

كما أكدت على ضرورة“التزام الحجاج بجداول التفويج، ومواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق، والتحلي بالهدوء والنظام في التنقل”.

وفي مشعر“مِنَى”، يرمى الحجاج الجمرات (21 حصاة)؛ بدءًا من الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، بـ7 حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحُجاج بمشعر“مِنَى”، وتعرف أيضًا بـ”الأيام المعدودات”.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، وانطلق الأربعاء 4 يونيو/ حزيران بيوم التروية في منى، وشهد الخميس الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة.

والجمعة، بدأ رمي الجمرات في منى ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، ومن السبت إلى الاثنين رمي جمرات مجددا في مِنَى والختام بطواف الوداع في مكة.

والخميس، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، في بيان أن عدد الحجاج هذا العام سجل مليونا و673 ألفا و230 من داخل المملكة وخارجها.