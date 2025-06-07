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17 شهيدا في غزة بينهم 5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

17 شهيدا في غزة بينهم 5 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات

2025-06-07 05:05:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 17 فلسطينيا، فجر وصباح اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خان يونس ورفح.


واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب أكثر من 40 آخرين إثر قصف الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة خان يونس، بينهم 4 من عائلة واحدة (الأب والأم ونجليهما).


كما استشهد 5 وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح.


وبلغ عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم بلغ 115 شهيدا، وأكثر من 580 مصابا، و9 مفقودين.

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