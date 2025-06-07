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انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

2025-06-07 05:05:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انقطع الإنترنت في كوريا الشمالية اليوم لعدة ساعات، ما أدى إلى تعطل المواقع الحكومية والخدمات العامة.
ولم يتضح سبب الانقطاع، لكن من المحتمل أن يكون داخليا وليس هجوما إلكترونيا، حيث تأثرت الاتصالات عبر الصين وروسيا، وفقا لباحثين يراقبون البنية التحتية للإنترنت والتكنولوجيا في كوريا الشمالية.

RT

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