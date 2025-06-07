انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انقطع الإنترنت في كوريا الشمالية اليوم لعدة ساعات، ما أدى إلى تعطل المواقع الحكومية والخدمات العامة.
ولم يتضح سبب الانقطاع، لكن من المحتمل أن يكون داخليا وليس هجوما إلكترونيا، حيث تأثرت الاتصالات عبر الصين وروسيا، وفقا لباحثين يراقبون البنية التحتية للإنترنت والتكنولوجيا في كوريا الشمالية.
ولم يتضح سبب الانقطاع، لكن من المحتمل أن يكون داخليا وليس هجوما إلكترونيا، حيث تأثرت الاتصالات عبر الصين وروسيا، وفقا لباحثين يراقبون البنية التحتية للإنترنت والتكنولوجيا في كوريا الشمالية.
RT
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أدباء ونقاد: الأدب قوة في تشكيل الوعي الجمعي
لبنان: إسرائيل تعرقل انتشار الجيش جنوبًا
استشهاد فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على منازل وخيم للنازحين ومركز للمساعدات بغزة
عدم حمل الأمتعة.. إرشادات الداخلية السعودية للحجاج خلال أيام التشريق
دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحى .. اعرف التفاصيل
أمطار رعدية ورياح.. تعرف على حالة الطقس فى السعودية بأول أيام التشريق