بائع الأسنان المستعملة وصائد الجرذان.. أغرب المهن المنقرضة مع تطور الزمن

MENAFN - Al-Bayan) ">في وقت تتسارع فيه وتيرة الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ليس غريبا أن تختفي وظائف من السوق، إلا أن ظاهرة اندثار المهن ليست حديثة، إذ شهد التاريخ تحولات كبرى أدت إلى زوال العديد من الوظائف التي كانت يوما ما ضرورية للحياة اليومية.

وفيما يلي أبرز الوظائف الغريبة التي اختفت مع مرور الزمن وفقا لموقع loveMONEY:

قارئ المصنع

وظيفة ظهرت في مصانع السيجار الكوبية منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث كان يتم تعيين شخص لقراءة الكتب والصحف للعمال أثناء لف السيجار، انتقلت لاحقا للولايات المتحدة، لكن جرى حظرها عام 1931 خشية التأثيرات الفكرية.

مستبدل البكرات

أطفال صغار كانوا يبدّلون بكرات الغزل يدويا في مصانع النسيج حتى حُظرت عمالة الأطفال عام 1933.

صائد الجرذان

كان يستخدم حيوانات مدرّبة وفخاخا، وسط اتهامات بإطلاق الجرذان عمدا لزيادة الطلب.

فتى تفتيت الفحم:

أطفال عملوا في فرز الفحم يدويا في ظروف خطيرة حتى زوال المهنة في عشرينات القرن الماضي.

صانع سوط العربات

مثال كلاسيكي على زوال الصناعات مع تطور النقل، حيث اختفى تماما مع بزوغ عصر السيارات.

قاطع الجليد

قبل التبريد الصناعي، كانت تُقطع كتل الجليد في الشتاء وتُخزن للتوزيع صيفا. بلغ عدد العاملين في هذا القطاع 90 ألفا في أمريكا.

بائع الجليد

كانوا يوزعون الجليد على البيوت، وتراجعت مهنتهم تدريجيا بعد الأربعينات.

موقد مصابيح الغاز

كان يشعل المصابيح في الشوارع قبل الكهرباء، لا تزال لندن تحتفظ ببعض هذه المصابيح إلى اليوم.

جزار لحم الخيل:

مهنة كانت شائعة حتى أربعينات القرن العشرين، قبل أن يتحوّل لحم الخيل إلى محرم اجتماعيا في الدول الغربية.

بائع لحم الحوت:

في نيويورك أوائل القرن العشرين، كان لحم الحوت غذاء الفقراء، قبل أن يختفي مع تحسّن المعيشة.

عامل موقد البخار

كان يغذي الغلايات بالفحم، وهي وظيفة بدنية شاقة اختفت مع انتشار الكهرباء.

مشغل التلغراف

نقل الرسائل بشيفرة مورس، وكان وظيفة راقية قبل أن يحل الهاتف محله.

فتى التلغراف

مراهقون كانوا يوصلون البرقيات على الأقدام أو بالدراجات حتى السبعينات في بعض المناطق.

مرتّب الدبابيس

مراهقون يعيدون ترتيب دبابيس البولينغ يدويا قبل ظهور الآلات الميكانيكية في الأربعينات.

سائق جذوع الأشجار

كان يوجّه الخشب عبر الأنهار قبل وجود السكك الحديدية، وحُظر تدريجيا لأسباب بيئية.

بائع أطقم الأسنان المستعملة

كان بيع أطقم الأسنان المستعملة شائعا قبل تحسن خدمات طب الأسنان، خاصة في أوروبا، حتى خمسينات القرن الماضي.

الحاسوب البشري

أشخاص، كثير منهم نساء، أجروا عمليات حسابية معقدة قبل عصر الحواسيب. اشتهرت بينهن نساء أفريقيات-أمريكيات عملن في ناسا.

مشغل آلة "لينوتايب"

كان يرتّب الحروف للطباعة، قبل أن تُستبدل الآلة بالحواسيب في الثمانينات.

مشغل المصعد

كان يدير المصعد يدويا، قبل أن تصبح المصاعد أوتوماتيكية منذ ثلاثينات القرن العشرين.

مشغل جهاز عرض الأفلام

دور سينمائي تقني اختفى مع دخول أنظمة العرض الرقمي.

موظف الطباعة على الآلة الكاتبة

أُلغيت هذه الوظيفة تدريجيا مع تطور برامج التحرير في الحواسيب.

بائع الموسوعات

كانوا يطرقون الأبواب لبيع موسوعات مثل بريتانيكا، قبل أن تختفي المهنة مع الإنترنت.

موظف تأجير أشرطة الفيديو:

تلاشت مهنته مع ظهور منصات البث. كانت شركة Blockbuster توظف عشرات الآلاف، واليوم لم يبقَ منها سوى فرع واحد.

المُوقظ

وظيفة ظهرت قبل انتشار المنبهات، لإيقاظ الناس للعمل عبر الطرق على النوافذ أو الأبواب.

هذه الوظائف، التي تبدو اليوم غريبة أو حتى خيالية، كانت يوما ما جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمعات. ومع تقدم التكنولوجيا وتغيّر أنماط الحياة، أصبحت من ذكريات الماضي، تُروى كقصص مدهشة من تاريخ العمل الإنساني.