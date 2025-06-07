رونالدو يواصل التألق سعياً للمشاركة في كأس العالم للأندية

MENAFN - Al-Bayan) ">يواصل كريستيانو رونالدو تقديم أفضل عروضه في أعلى مستويات كرة القدم الدولية بعد أن قاد البرتغال إلى نهائي دوري الأمم. ورغم بلوغه 40 عاما مازال يحقق الأرقام القياسية.

وارتدى رونالدو شارة قيادة المنتخب البرتغالي، وسجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي تغلب فيها 2 / 1 على المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي بدوري أمم أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليضرب المنتخب البرتغالي موعدا مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية.

وبعد تسجيله للهدف رقم 137 مع المنتخب البرتغالي، عزز رونالدو تواجده على قمة ترتيب الهدافين التاريخيين في كرة القدم على صعيد المنتخبات (الأهداف الدولية).

وكان رونالدو كسر الرقم القياسي عندما كان يبلغ 36 عاما عندما سجل ثنائية في التصفيات الأوروبية أمام إيرلندا في سبتمبر 2021. بهذا رفع رونالدو سجله إلى 111 هدفا في 180 مع المنتخب البرتغالي، ليتخطى رقم الإيراني علي دائي.

وقبل أن يسجل الهدف من تمريرة نونو مينديز بسهولة أمام ألمانيا، كان رونالدو قد اقترب من التسجيل برأسية، وكان أيضا على بعد سنتيمترات قليلة من كسر التعادل مع بداية الشوط الثاني.

كان أداؤه تذكيرا في الوقت المناسب لأي فرق تشارك في كأس العالم للأندية أنه قد يكون متاحا للانضمام إليهم في البطولة التي ستنطلق في الولايات المتحدة في 14 يونيو الجاري.

كان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أشار في وقت سابق إلى أن رونالدو قد ينتقل لأحد الأندية الـ32 التي تشارك في مونديال الأندية لأنه تم تخصيص فترة انتقالات فريدة من نوعها من أجل البطولة.

وارتبط اسم رونالدو، الذي لا زال عقده ممتدا مع فريق النصر السعودي، حتى نهاية يونيو الجاري، بعدة أندية مشاركة في البطولة، من بينها بالميراس البرازيلي، والوداد المغربي، رغم أن فيفا يحظر على الفريق إبرام تعاقدات جديدة.

كما تم الحديث عن احتمال انتقال رونالدو من النصر إلى غريمه التقليدي الهلال، الفريق السعودي الوحيد المتأهل للمونديال، كحل مؤقت لتمكين رونالدو من اللعب في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب منافسه الكبير ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.

ويرحب فيفا بالدعم الذي سيقدمه تواجد رونالدو في البطولة من حيث بيع التذاكر، ولكن مثل هذا الانتقال إلى غريم محلي شديد العداوة لفترة قصيرة سيكون أمرا لا يمكن تصوره بالنسبة للاعبين في دوريات أوروبا.

النصر والهلال من بين أكبر أربعة أندية في السعودية يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، الذي يملك 75 في المئة من كل ناد.

وقد يضع صندوق الاستثمارات العامة المصلحة الوطنية فوق مصلحة نادي النصر وقد يسعى للحفاظ على تمثيل رونالدو في كأس العالم للأندية.

وأعلن فيفا أول أمس الخميس أن صندوق الاستثمارات العامة "شريك رسمي" لمونديال الأندية.

لم يكتفِ رونالدو بزيادة رصيد أهدافه القياسي أمام ألمانيا فقط، بل من خلال مشاركته يوم الخميس، وصل إلى ظهوره الدولي رقم 220، موسعا رقمه القياسي.

الأرقام القياسية لرونالدو

137 هدفا دوليا

220 مباراة دولية

المشاركة في ست بطولات أوروبية

التسجيل في خمس نسخ للبطولات الأوروبية (2004 و 2008 و2012 ، و2016 و2020)

المشاركة في 30 مباراة ببطولة أمم أوروبا.

المشاركة في 74 مباراة أوروبية بما في ذلك التصفيات.

تسجيل 14 هدفا في البطولات الأوروبية.

تسجيل 55 هدفا في البطولات الأوروبية من بينها مباريات التصفيات.

التسجيل في خمسة نسخ لكأس العالم (2006 و2010 و2014 و2018 و2022).

المشاركة في 52 مباراة بالبطولات الأوروبية وكأس العالم.

تسجيل 22 هدفا في البطولات الأوروبية وكأس العالم.

المشاركة في 197 مباراة بالبطولات الأوروبية للأندية.

تسجيل 145 هدفا في البطولات الأوروبية للأندية.

تسجيل 140 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

تسجيل 67 هدفا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

تسجيل 17 هدفا في دوري أبطال أوروبا (موسم 2013 / 2014).

المشاركة في 183 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

تسجيل أهداف في 11 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.

التسجيل في ثلاث مباريات نهائية بدوري أبطال أوروبا.