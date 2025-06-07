إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلندي خُطف في أكتوبر 2023

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إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلندي خُطف في أكتوبر 2023
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استعادة جثة رهينة تايلندي خطف خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وقال كاتس في بيان "في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، الى إسرائيل".
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