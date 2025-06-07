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إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلندي خُطف في أكتوبر 2023

إسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلندي خُطف في أكتوبر 2023

2025-06-07 05:05:15
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس السبت استعادة جثة رهينة تايلندي خطف خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان "في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، الى إسرائيل".

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