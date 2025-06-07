امرأة عالقة وسط عاصفة ترامب وماسك.. ما قصتها؟

MENAFN - Al-Bayan) ">عندما دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك البيت الأبيض لدعم الرئيس دونالد ترامب في مشروع "إدارة الكفاءة الحكومية"، كانت برفقته مساعدته الشخصية كاتي ميلر، لكن سرعان ما وجدت ميلر نفسها عالقة في قلب صراع محتدم بين اثنين من أبرز الشخصيات تأثيراً في المشهد السياسي والاقتصادي الأمريكي، ترامب وماسك.

شغلت ميلر سابقاً منصب مديرة الاتصالات لنائب الرئيس مايك بنس خلال الولاية الأولى لترامب، كانت واحدة من الوجوه البارزة في البيت الأبيض، خصوصاً بعد زواجها من ستيفن ميلر، مستشار ترامب المقرب، والذي يُنظر إليه من قبل البعض على أنه "رئيس وزراء الظل" في الإدارة الأمريكية.

في يناير الماضي، عادت ميلر (34 عاماً) لتشغل دوراً جديداً في إدارة الكفاءة الحكومية، لكنها سرعان ما غادرت هذا المنصب الأسبوع الماضي بالتزامن مع استقالة ماسك، لتعمل معه بشكل خاص.

غير أن التصعيد الأخير في الخلاف بين ماسك وترامب وضع ميلر في موقف دقيق، وأثار تساؤلات حول ولاءاتها المتشابكة، وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض لصحيفة تلغراف البريطانية: "ميلر معروفة بولائها الشديد، سواء كان ذلك لبنس أو ترامب أو الآن لماسك، لكن هذا الولاء سيتعرض لاختبار حقيقي، أعتقد أننا نقترب من نقطة تحول".

بدأت ميلر العمل في البيت الأبيض عام 2019، وسرعان ما فرضت أسلوبها الحاد في التعامل مع الصحفيين، مما جعلها شخصية معروفة في الأوساط السياسية، تعرفت لاحقاً على ستيفن ميلر، الذي كان يزداد نفوذه كمستشار وصاحب مواقف متشددة تجاه الهجرة، وتزوجا في أوائل عام 2020، في حفل أقيم بفندق ترامب في واشنطن.

بعد خسارة ترامب في انتخابات 2020، احتفظ ستيفن بمكانته كمستشار مقرب من ترامب، بينما تم تهميش ميلر من فريق بنس، خاصة بعد خلاف مع زوجته كارين بنس، هذا الإقصاء، رغم سلبيته الظاهرة، ساعدها على تعزيز روابطها داخل دائرة ترامب، خاصة بعد أن تحول بنس إلى شخصية غير مرغوبة من قبل مؤيدي ترامب لرفضه دعم مزاعمه بالفوز.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، كانت ميلر من أوائل من تم تعيينهم، واستمرت في أداء مهامها الاستشارية حتى أثناء عملها كموظفة حكومية خاصة، وأشار مصدر مطلع للصحيفة البريطانية إلى أن وجود ميلر كان يطمئن الكثيرين في البيت الأبيض بشأن دور ماسك، خاصة أن زوجها ستيفن كان أيضاً من المهتمين بعلاقة وثيقة مع ماسك.

ووفقاً للتقارير، كان ماسك قريباً من الزوجين ميلر، مما جعلهما أحد الثنائيات المؤثرة في دوائر صنع القرار، لكن هذا التقارب بدأ يتلاشى مع انسحاب ماسك من الإدارة، ثم لاحقاً قيامه بإلغاء متابعة ستيفن ميلر على منصة "إكس"، في إشارة رمزية تعكس تعقّد العلاقة، والآن، أصبحت ميلر تعمل مع ماسك بشكل دائم، تبدو عالقة بين ولائها لترامب وتحالفها مع أغنى رجل في العالم.