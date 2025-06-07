حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- السابع من يونيو

---------------

1939 - مدرسة المباركية تعرض عملا فنيا بعنوان (إسلام عمر بن الخطاب) ونقطة التحول الحاسمة في تاريخ الإسلام وذلك بحضور أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح.

1999 - شركة البترول الكويتية العالمية تشتري شبكة محطات الوقود البالغ عددها 250 محطة من شركة (ارال) الألمانية في بلجيكا.

2010 - الرامي الكويتي فهيد الديحاني يحقق الميدالية الذهبية في مسابقة (دبل تراب) لبطولة الجائزة الدولية الكبرى التي أقيمت في مالطا بعد إصابته 194 طبقا من مجموع 200 طبق.

2015 - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تمنح الكويت جائزة تقديرية لنجاحها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الأمن الغذائي.

2017 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يزور الإمارات ويلتقي نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم يتبعها بزيارة إلى قطر حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إطار جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية.

2020 - المصور الكويتي طلال الرباح يفوز بالمركز الأول في جائزة (حمدان بن محمد آل مكتوم للتصوير الضوئي) عن صورته (ملك القطب الشمالي).

2024 - وفاة عبدالوهاب النفيسي عن عمر ناهز 91 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء حيث عمل وزيرا للتجارة والصناعة خلال سبعينيات القرن الماضي وكان له دور مهم في تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية عام 1977. (النهاية) م ب ر / ن س ن