حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1939 - مدرسة المباركية تعرض عملا فنيا بعنوان (إسلام عمر بن الخطاب) ونقطة التحول الحاسمة في تاريخ الإسلام وذلك بحضور أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح.
1999 - شركة البترول الكويتية العالمية تشتري شبكة محطات الوقود البالغ عددها 250 محطة من شركة (ارال) الألمانية في بلجيكا.
2010 - الرامي الكويتي فهيد الديحاني يحقق الميدالية الذهبية في مسابقة (دبل تراب) لبطولة الجائزة الدولية الكبرى التي أقيمت في مالطا بعد إصابته 194 طبقا من مجموع 200 طبق.
2015 - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تمنح الكويت جائزة تقديرية لنجاحها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الأمن الغذائي.
2017 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يزور الإمارات ويلتقي نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم يتبعها بزيارة إلى قطر حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إطار جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية.
2020 - المصور الكويتي طلال الرباح يفوز بالمركز الأول في جائزة (حمدان بن محمد آل مكتوم للتصوير الضوئي) عن صورته (ملك القطب الشمالي).
2024 - وفاة عبدالوهاب النفيسي عن عمر ناهز 91 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء حيث عمل وزيرا للتجارة والصناعة خلال سبعينيات القرن الماضي وكان له دور مهم في تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية عام 1977. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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