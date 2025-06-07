  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتا ليبلغ 99ر64 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتا ليبلغ 99ر64 دولار

2025-06-07 04:20:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 99ر64 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 66ر64 دولار للبرميل في تداولات الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتبلغ 22ر65 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 22ر63 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف


MENAFN07062025000071011013ID1109647562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث