403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 33 سنتا ليبلغ 99ر64 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 33 سنتا ليبلغ 99ر64 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 66ر64 دولار للبرميل في تداولات الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتبلغ 22ر65 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 22ر63 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتبلغ 22ر65 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 22ر63 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أدباء ونقاد: الأدب قوة في تشكيل الوعي الجمعي
لبنان: إسرائيل تعرقل انتشار الجيش جنوبًا
استشهاد فلسطينيين في عدوان إسرائيلي على منازل وخيم للنازحين ومركز للمساعدات بغزة
عدم حمل الأمتعة.. إرشادات الداخلية السعودية للحجاج خلال أيام التشريق
دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحى .. اعرف التفاصيل
أمطار رعدية ورياح.. تعرف على حالة الطقس فى السعودية بأول أيام التشريق