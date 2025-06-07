ماسك: أمريكا في حاجة لحزب سياسي جديد

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ماسك: أمريكا في حاجة لحزب سياسي جديد
(MENAFN- Al-Bayan) قال الملياردير إيلون ماسك أمس الجمعة إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع إكس عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط".
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