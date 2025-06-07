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ماسك: أمريكا في حاجة لحزب سياسي جديد

ماسك: أمريكا في حاجة لحزب سياسي جديد

2025-06-07 02:10:34
(MENAFN- Al-Bayan) قال الملياردير إيلون ماسك أمس الجمعة إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع إكس عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط".

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