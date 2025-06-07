3.2853 تريليونات دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في مايو

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين اليوم السبت، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغ 3.2853 تريليونات دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 3.6 مليارات دولار أمريكي أو 0.11% مقارنة بنهاية أبريل الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في مايو المنصرم.

وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسنا مطردا ما يوفر دعما للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.