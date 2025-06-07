3.2853 تريليونات دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في مايو

3.2853 تريليونات دولار احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في مايو
وقالت الهيئة في بيان لها، إن التأثيرات المُجمّعة لصرف العملات والتغيرات في أسعار الأصول أدت إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للصين في مايو المنصرم.
وجاء في البيان أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي والتحسن، وأن جودة التنمية الاقتصادية شهدت تحسنا مطردا ما يوفر دعما للحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
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