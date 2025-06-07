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القائم باعمال سفير فلسطين بالصين يبحث علاقات التعاون مع رئيس جامعة بكين للغات

القائم باعمال سفير فلسطين بالصين يبحث علاقات التعاون مع رئيس جامعة بكين للغات

2025-06-07 02:04:38
(MENAFN- Palestine News Network ) بكين /PNN / في أول أيام عيد الاضحى المبارك، التقى الدكتور شادي أبو زرقة، القائم بالأعمال في سفارة دولة فلسطين لدى الصين، برئيس جامعة بكين للغات والثقافة دوان بينح.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور شادي عن امتنانه لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين وجمهورية الصين الشعبية،

وأكد أن هذه العلاقات بلغت مرحلة مهمة خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للصين عام ٢٠٢٣، والتي ارتقت بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وصرح الدكتور شادي: "نهدف إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي في جميع القطاعات، وخاصةً في مجال التعليم".

وتبادل رئيس جامعة بكين للغات والثقافة التقدير للقائم بالأعمال والوفد المرافق واهتمامه بجامعة بكين التي له مكانة مرموقة على مستوى الجامعات الصينية في التصنيف QS،



وقد اشاد دوان بينج بالصداقة الراسخة بين البلدين. وكشف أن جامعة بكين قد خرّجت 100 طالب فلسطيني في مختلف التخصصات، ومنهم دبلوماسيين سابقين في سفارة دولة فلسطين، وناقش الجانبين سبل التعاون الملموسة بين الجامعات الفلسطينية وجامعة بكين، بهدف تعزيز التبادل والتعاون الأكاديمي.

وأكد الاجتماع على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط الأكاديمية والشعبية، مما يُجسّد الشراكة الصينية الفلسطينية الراسخة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات العملية لتعاون بين الجانبين.

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