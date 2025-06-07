القائم باعمال سفير فلسطين بالصين يبحث علاقات التعاون مع رئيس جامعة بكين للغات

القائم باعمال سفير فلسطين بالصين يبحث علاقات التعاون مع رئيس جامعة بكين للغات
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور شادي عن امتنانه لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين وجمهورية الصين الشعبية،
وأكد أن هذه العلاقات بلغت مرحلة مهمة خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للصين عام ٢٠٢٣، والتي ارتقت بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وصرح الدكتور شادي: "نهدف إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي في جميع القطاعات، وخاصةً في مجال التعليم".
وتبادل رئيس جامعة بكين للغات والثقافة التقدير للقائم بالأعمال والوفد المرافق واهتمامه بجامعة بكين التي له مكانة مرموقة على مستوى الجامعات الصينية في التصنيف QS،
وقد اشاد دوان بينج بالصداقة الراسخة بين البلدين. وكشف أن جامعة بكين قد خرّجت 100 طالب فلسطيني في مختلف التخصصات، ومنهم دبلوماسيين سابقين في سفارة دولة فلسطين، وناقش الجانبين سبل التعاون الملموسة بين الجامعات الفلسطينية وجامعة بكين، بهدف تعزيز التبادل والتعاون الأكاديمي.
وأكد الاجتماع على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط الأكاديمية والشعبية، مما يُجسّد الشراكة الصينية الفلسطينية الراسخة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات العملية لتعاون بين الجانبين.
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