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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

2025-06-07 02:04:21
(MENAFN- Al-Bayan) ">ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات منطقة بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 198 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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