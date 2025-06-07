الميكروويف والمرايا... 5 أشياء تُضعف الواي فاي في منزلك

MENAFN - Al-Bayan) ">في عصر يعتمد فيه كثيرون على الإنترنت لإنجاز أعمالهم ومتابعة دراستهم ومشاهدة محتواهم المفضل، يُعد الاتصال القوي بشبكة الواي فاي داخل المنزل أمرا بالغ الأهمية، غير أن البعض يواجه مشاكل في جودة الإشارة دون سبب واضح، وفي هذا السياق، حذر خبراء في الشبكات اللاسلكية من أن بعض الأجهزة المنزلية الشائعة قد تكون مسؤولة عن ضعف التغطية داخل البيت، ما يؤثر سلبا على تجربة الاستخدام اليومية.

يشير سام جينكنسون، الخبير في شركة "تايغر مودولار"، إلى أن مكان وضع الراوتر داخل المنزل له تأثير كبير على كفاءة الشبكة، فالكثير من الناس يضعون أجهزة الراوتر بجانب أجهزة إلكترونية كبيرة دون إدراك أن هذه الأجهزة قد تؤثر سلبا على قوة الإشارة.

ويؤكد جينكنسون أن خمسة أجهزة منزلية رئيسية يجب تجنب وضع الراوتر بالقرب منها، وهي: التلفاز، والميكروويف، والهواتف اللاسلكية، وأجهزة مراقبة الأطفال، والثلاجات.

تعمل بعض هذه الأجهزة، مثل الميكروويف والهواتف اللاسلكية وأجهزة البلوتوث، على نفس ترددات إشارات الواي فاي، ما يؤدي إلى تداخل يؤثر على جودة الاتصال. أما الأجهزة الأخرى مثل التلفاز والثلاجات، فقد تحتوي على أسطح معدنية أو تصدر مجالات كهرومغناطيسية تضعف الإشارة أو تمتصها.

وأضاف جينكنسون أن المرايا وأحواض الأسماك ليست بعيدة عن قائمة المسببات أيضا، إذ يمكن أن تعكس أو تمتص الإشارة، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأداء، وفقا لموقع RSVP.

واحدة من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثيرون هي إخفاء جهاز الراوتر داخل خزانات أو خلف قطع الأثاث، إما للحفاظ على ديكور المنزل أو لتوفير المساحة، إلا أن هذا التصرف يؤدي غالبا إلى إضعاف الشبكة بشكل كبير.

ويوضح جينكنسون أن أفضل مكان لوضع الراوتر هو في موقع مركزي من المنزل، ويفضل أن يكون مرتفعا وفي مساحة مفتوحة. وشبّه إشارات الواي فاي بالضوء المنبعث من المصباح، فكلما كان في موقع مكشوف وغير محجوب، كلما انتشرت الإشارة بشكل أفضل في أرجاء المكان.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح جينكنسون الأشخاص الذين يعانون من ضعف التغطية في أماكن معينة، مثل الحديقة أو الطابق العلوي، بالنظر في ترقية الراوتر إلى جهاز أحدث وأكثر تطورا، فالراوترات القديمة قد لا تكون قادرة على توفير تغطية قوية لكافة أرجاء المنزل، ناهيك عن المساحات الخارجية.

وفي حال كانت المسافة بين المنزل ومكان الجلوس في الحديقة كبيرة، يُنصح باستخدام مقويات للإشارة أو أنظمة الشبكة اللاسلكية (Mesh)، تساعد هذه الأنظمة في توسيع التغطية بشكل سلس، ولكنها تتطلب وجود إشارة جيدة أساسا كي تعمل بفعالية. وإذا كانت الجدران سميكة أو المسافة بعيدة جدا، فقد يصبح ضعف الأداء أمرا لا مفر منه.

يذكر أن تحسين إشارة الواي فاي لا يتطلب دوما معدات معقدة، بل يكفي في كثير من الأحيان إعادة التفكير في مكان وضع الراوتر، والابتعاد عن مصادر التداخل، واللجوء إلى حلول مناسبة للمسافات البعيدة.