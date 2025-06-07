الصين تخصص 580 مليون يوان لتعزيز جهود السيطرة على الفيضانات

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت وزارة المالية في الصين أن البلاد خصصت 580 مليون يوان (حوالي 73ر80 مليون دولار أمريكي) للمناطق على مستوى المقاطعات لتعزيز جهودها في السيطرة على الفيضانات.

وتم توجيه هذه الأموال، التي تم تخصيصها من قبل وزارة المالية ووزارة الموارد المائية إلى 29 منطقة على مستوى المقاطعات وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وطلب من الحكومات المحلية إجراء عمليات تفتيش عميقة للمخاطر في مرافق الحفاظ على المياه والتي تعد بالغة الأهمية للسيطرة على الفيضانات مثل سدود الأنهار والبحيرات والخزانات والسدود البحرية الرئيسية.

ويتعين على السلطات المعنية اتخاذ استعدادات شاملة للوقاية من الفيضانات والسيطرة عليها خلال موسم الفيضانات الرئيسي.