كوريا الجنوبية... تسلا تتصدر مبيعات السيارات المستوردة الشهرية لأول مرة

MENAFN - Al-Bayan) ">أظهرت بيانات صناعية أن شركة تسلا تصدرت مبيعات سيارات الركاب المستوردة في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى، الشهر الماضي، وسط زيادة حادة في الطلب على السيارات الكهربائية.

ووفقا لبيانات الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، تم تسجيل 28,189 سيارة ركاب مستوردة جديدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. كما ارتفع الرقم بنسبة 1ر31% مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وعزت الجمعية زيادة مبيعات السيارات المستوردة إلى ظروف التوريد الأكثر سلاسة لبعض العلامات التجارية وتأثير إطلاق طرز جديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وتصدرت تسلا مبيعات السيارات بواقع 6,570 وحدة، وبزيادة قدرها 354% عن مبيعات أبريل التي بلغت 1,447 وحدة. وتلتها مرسيدس-بنز بـ 6,415 وحدة، ثم بي إم دبليو بـ 6,405 وحدات، ثم بورشه بـ 1,192 وحدة.

وبحسب نوع الوقود، شكلت السيارات الهجينة 3ر53% من المبيعات، بواقع 15,027 وحدة، تليها السيارات الكهربائية بنسبة 8ر33%، ثم سيارات البنزين بنسبة 6ر11%، ثم سيارات الديزل بنسبة 2ر1%.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، بشكل خاص، بنسبة 2ر62% على أساس سنوي بفضل شعبية تسلا، مما رفع حصتها في السوق إلى أكثر من 30% لأول مرة.

وأوضحت الجمعة أن سيارة موديل واي من تسلا كانت الطراز الأكثر مبيعا في مايو بواقع 6,237 وحدة، تلتها سيارة مرسيدس-بنز الفئة إي بـ 2,317 وحدة ثم سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة بـ 2,092 وحدة.