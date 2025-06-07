كوريا الجنوبية... تسلا تتصدر مبيعات السيارات المستوردة الشهرية لأول مرة

كوريا الجنوبية... تسلا تتصدر مبيعات السيارات المستوردة الشهرية لأول مرة
ووفقا لبيانات الجمعية الكورية لمستوردي السيارات وموزعيها، تم تسجيل 28,189 سيارة ركاب مستوردة جديدة الشهر الماضي، بزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. كما ارتفع الرقم بنسبة 1ر31% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وعزت الجمعية زيادة مبيعات السيارات المستوردة إلى ظروف التوريد الأكثر سلاسة لبعض العلامات التجارية وتأثير إطلاق طرز جديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت.
وتصدرت تسلا مبيعات السيارات بواقع 6,570 وحدة، وبزيادة قدرها 354% عن مبيعات أبريل التي بلغت 1,447 وحدة. وتلتها مرسيدس-بنز بـ 6,415 وحدة، ثم بي إم دبليو بـ 6,405 وحدات، ثم بورشه بـ 1,192 وحدة.
وبحسب نوع الوقود، شكلت السيارات الهجينة 3ر53% من المبيعات، بواقع 15,027 وحدة، تليها السيارات الكهربائية بنسبة 8ر33%، ثم سيارات البنزين بنسبة 6ر11%، ثم سيارات الديزل بنسبة 2ر1%.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية، بشكل خاص، بنسبة 2ر62% على أساس سنوي بفضل شعبية تسلا، مما رفع حصتها في السوق إلى أكثر من 30% لأول مرة.
وأوضحت الجمعة أن سيارة موديل واي من تسلا كانت الطراز الأكثر مبيعا في مايو بواقع 6,237 وحدة، تلتها سيارة مرسيدس-بنز الفئة إي بـ 2,317 وحدة ثم سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة بـ 2,092 وحدة.
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