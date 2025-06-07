الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت

الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت
وتم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية، وهي الرابعة من نوعها التي ستشكل كوكبة أقمار صناعية للإنترنت في الساعة 4:45 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل معدل من طراز "لونغ مارش -6" حيث دخلت الأقمار الصناعية مدارها المحدد مسبقا بنجاح.
وتعد هذه المهمة هي الـ580 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
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