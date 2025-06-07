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الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت

الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية للإنترنت

2025-06-07 02:04:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">أطلقت الصين أمس الجمعة، مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين.

وتم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية، وهي الرابعة من نوعها التي ستشكل كوكبة أقمار صناعية للإنترنت في الساعة 4:45 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل معدل من طراز "لونغ مارش -6" حيث دخلت الأقمار الصناعية مدارها المحدد مسبقا بنجاح.

وتعد هذه المهمة هي الـ580 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".

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