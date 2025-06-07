إقبال كبير على مراكز التسوق في دبي أول أيام العيد

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت مراكز التسوق في دبي إقبالاً كبيراً من المتسوقين خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الآلاف من السكان والمقيمين والسيّاح للاستفادة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية التي تنظمها المراكز التجارية الكبرى. ويعكس هذا الإقبال الحيوية الاقتصادية لمدينة دبي وقدرتها على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات التسوقية والترفيهية عالمياً.

وتكاملت مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا الإقبال الكبير على مراكز التسوق، ومن بينها: العروض والتخفيضات الاستثنائية، حيث قدمت المراكز التجارية خصومات تصل إلى 70 % على العديد من المنتجات، خصوصاً في قطاعات الأزياء والإلكترونيات والسلع الفاخرة.كما أطلقت بعض المتاجر عروضاً حصرية لزوار العيد، مثل ((شراء واحدة واحصل على الثانية مجاناً)) أو خصومات على الدفع نقداً.

ونظمت مراكز كبيرة مثل دبي مول، ومول الإمارات، فعاليات ترفيهية عديدة، مثل العروض المسرحية والألعاب النارية وورش العمل للأطفال. كما ظهرت شخصيات كرتونية محببة وتنظيم مسابقات وجوائز قيمة جذبت العائلات.

واستفادت دبي من تدفق السيّاح خلال العيد، خصوصاً من دول الخليج وأوروبا وآسيا، حيث تعتبر مراكز التسوق وجهة رئيسة لهم. واستغل بعض الزوار فترة العيد للتسوق والاستمتاع بخصومات ((تصفية المخزون)) قبل بدء الموسم الجديد.

كما استفادت المتاجر المحلية والعالمية من زيادة حركة البيع، خصوصاً في قطاعات الأزياء والمجوهرات. ويعتبر التسوق في الأعياد تقليداً اجتماعياً في الإمارات، حيث يتجه الأفراد والعائلات لشراء الهدايا والملابس الجديدة.

وتوفر المراكز التجارية بيئة مناسبة للقاءات العائلية وتناول الطعام في المطاعم الفاخرة. ومن أبرز المراكز التجارية التي شهدت إقبالاً كبيراً: دبي مول الذي سجل أعداداً قياسية من الزوار، خصوصاً مع وجود ((أكواريوم دبي)).

كذلك سجل مول الإمارات إقبالاً كبيراً، حيث اشتهر بعروض الأزياء العالمية ومسارح التزلج على الجليد. ويشهد قطاع التسوق في دبي نمواً مستمراً، خصوصاً خلال المناسبات والأعياد، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرة المدينة على استقطاب الزوار من مختلف الثقافات. وتظل المراكز التجارية عنصراً أساسياً في تجربة العيد بدبي، حيث تجمع بين التسوق والترفيه والثقافة في بيئة واحدة.