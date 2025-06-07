أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

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عمان 7 حزيران (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الأجواء حارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 19، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/أس

07/06/2025 07:43:53





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