أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا
عمان 7 حزيران (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الأحد، حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الأجواء حارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
أما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 18، وفي مرتفعات الشراة 30 - 19، وفي مناطق البادية 37 - 20، وفي مناطق السهول 34 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/أس
07/06/2025 07:43:53
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