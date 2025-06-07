وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تحتفل بعيد الأضحى المبارك

وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تحتفل بعيد الأضحى المبارك
عمان 7 حزيران (بترا)- احتفلت وحدة الطائرات العامودية الأردنية/1 في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعيد الأضحى المبارك، حيث أقامت مرتبات الوحدة صلاة العيد في مسجد المعسكر الأردني بمدينة غوما، بمشاركة ضباط مسلمين من قيادة المهمة وعدد من الوحدات الدولية العاملة في المنطقة.
ونقل قائد الوحدة تهنئة ومباركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال لقائه مرتبات الوحدة، مشيداً بروح الانضباط والالتزام التي يتحلى بها أفراد الوحدة في أداء واجبهم الإنساني.
وأشار إلى أن ما تبذله الوحدة من أدوار وجهود متميزة في أرض المهمة، يسهم في إيصال رسالة القوات المسلحة الأردنية الإنسانية والمنطلقة من ثوابت الدولة الأردنية في تعزيز السلم والأمن الدولي.
يشار إلى أن مشاركة وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تُعد الأولى من نوعها على مستوى مشاركات الأردن في المهام الجوية ضمن قوات حفظ السلام، ما يعكس التزام المملكة بدعم ومساندة الشعوب المتضررة من النزاعات، ويعزز جهود الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
--(بترا)
ن ن/أس
07/06/2025 07:49:11
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