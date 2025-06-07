وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تحتفل بعيد الأضحى المبارك

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عمان 7 حزيران (بترا)- احتفلت وحدة الطائرات العامودية الأردنية/1 في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعيد الأضحى المبارك، حيث أقامت مرتبات الوحدة صلاة العيد في مسجد المعسكر الأردني بمدينة غوما، بمشاركة ضباط مسلمين من قيادة المهمة وعدد من الوحدات الدولية العاملة في المنطقة.

ونقل قائد الوحدة تهنئة ومباركة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، خلال لقائه مرتبات الوحدة، مشيداً بروح الانضباط والالتزام التي يتحلى بها أفراد الوحدة في أداء واجبهم الإنساني.

وأشار إلى أن ما تبذله الوحدة من أدوار وجهود متميزة في أرض المهمة، يسهم في إيصال رسالة القوات المسلحة الأردنية الإنسانية والمنطلقة من ثوابت الدولة الأردنية في تعزيز السلم والأمن الدولي.

يشار إلى أن مشاركة وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تُعد الأولى من نوعها على مستوى مشاركات الأردن في المهام الجوية ضمن قوات حفظ السلام، ما يعكس التزام المملكة بدعم ومساندة الشعوب المتضررة من النزاعات، ويعزز جهود الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

--(بترا)

ن ن/أس

07/06/2025 07:49:11





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